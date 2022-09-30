Медики рассказали украинцам, как избежать инфаркта. Фото: vashvrach.com.ua

Сегодня, 29 сентября, всемирный день сердца. По этому поводу врачи Министерства охраны здоровья публикуют информацию, посвященную здоровью сердца и предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

Соответствующие публикации организация разместила на официальном сайте и в Фейсбук.

Врачи Министерства охраны здоровья опубликовали информацию, посвященную здоровью сердца и предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти по всему миру. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,9 млн человек, что составляет 32% всех смертей в мире. Из этих смертей 85% были вызваны инфарктом и инсультом", - информируют в МОЗ.

Медики также рассказывают о признаках инфаркта:

  • Ощущение давления, сжатия, жжения или боли посреди грудной клетки. Такие ощущения не проходят несколько минут подряд или носят волнообразный характер: проходят и возвращаются снова.
  • Боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюстях или животе.
  • Отдышка с дискомфортом в груди или без него.
  • Чувство панического ужаса.
  • Внезапная слабость.
  • Холодный пот, тошнота или головокружение.

Также, медики информируют о том, как предупредить возможный инфаркт:

  • Не курите и избегайте пассивного курения.
  • Контролируйте показатели кровяного давления. Если он высокий – обратитесь к врачу.
  • Соблюдайте сбалансированное питание, уменьшите потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, соли, добавленного сахара.
  • Уделяйте физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.
  • Достигни здорового веса и поддерживайте его.
  • Контролируйте уровень сахара в крови.
  • Регулярно посещайте врача.
  • Соблюдайте режим приема назначенных лекарств.

Медики рассказали украинцам, как избежать инфаркта

Медики рассказали украинцам, как избежать инфаркта

Медики рассказали украинцам, как избежать инфаркта

Медики рассказали украинцам, как избежать инфаркта

Медики рассказали украинцам, как избежать инфаркта

Медики рассказали украинцам, как избежать инфаркта

Напомним, ранее медики дали украинцам советы, как предотвратить инсульт.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.