Во всемирный день сердца медики объяснили украинцам, как предупредить инфаркт
Сегодня, 29 сентября, всемирный день сердца. По этому поводу врачи Министерства охраны здоровья публикуют информацию, посвященную здоровью сердца и предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.
Соответствующие публикации организация разместила на официальном сайте и в Фейсбук.
"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти по всему миру. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,9 млн человек, что составляет 32% всех смертей в мире. Из этих смертей 85% были вызваны инфарктом и инсультом", - информируют в МОЗ.
Медики также рассказывают о признаках инфаркта:
- Ощущение давления, сжатия, жжения или боли посреди грудной клетки. Такие ощущения не проходят несколько минут подряд или носят волнообразный характер: проходят и возвращаются снова.
- Боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюстях или животе.
- Отдышка с дискомфортом в груди или без него.
- Чувство панического ужаса.
- Внезапная слабость.
- Холодный пот, тошнота или головокружение.
Также, медики информируют о том, как предупредить возможный инфаркт:
- Не курите и избегайте пассивного курения.
- Контролируйте показатели кровяного давления. Если он высокий – обратитесь к врачу.
- Соблюдайте сбалансированное питание, уменьшите потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, соли, добавленного сахара.
- Уделяйте физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.
- Достигни здорового веса и поддерживайте его.
- Контролируйте уровень сахара в крови.
- Регулярно посещайте врача.
- Соблюдайте режим приема назначенных лекарств.
Напомним, ранее медики дали украинцам советы, как предотвратить инсульт.