Сегодня, 29 сентября, всемирный день сердца. По этому поводу врачи Министерства охраны здоровья публикуют информацию, посвященную здоровью сердца и предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

Соответствующие публикации организация разместила на официальном сайте и в Фейсбук.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти по всему миру. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,9 млн человек, что составляет 32% всех смертей в мире. Из этих смертей 85% были вызваны инфарктом и инсультом", - информируют в МОЗ.

Медики также рассказывают о признаках инфаркта:

Ощущение давления, сжатия, жжения или боли посреди грудной клетки. Такие ощущения не проходят несколько минут подряд или носят волнообразный характер: проходят и возвращаются снова.

Боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюстях или животе.

Отдышка с дискомфортом в груди или без него.

Чувство панического ужаса.

Внезапная слабость.

Холодный пот, тошнота или головокружение.

Также, медики информируют о том, как предупредить возможный инфаркт:

Не курите и избегайте пассивного курения.

Контролируйте показатели кровяного давления. Если он высокий – обратитесь к врачу.

Соблюдайте сбалансированное питание, уменьшите потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, соли, добавленного сахара.

Уделяйте физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Достигни здорового веса и поддерживайте его.

Контролируйте уровень сахара в крови.

Регулярно посещайте врача.

Соблюдайте режим приема назначенных лекарств.

Напомним, ранее медики дали украинцам советы, как предотвратить инсульт.