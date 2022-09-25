Минздрав публикует советы, как предотвратить инсульт. Он возникает, когда в мозге человека останавливается кровообращение и клетки мозга начинают гибнуть из-за недостатка кислорода.

Проверяйте уровень холестерина. Когда холестерин скапливается в сосудах, он приводит к атеросклерозу. Атеросклероз является основной причиной сужения сосудов, что приводит как к инфаркту, так и к инсульту. Контролировать этот показатель важно не реже 1 раза в 5 лет. Если у вас высокий уровень холестерина, изменение образа жизни и консультация с врачом поможет снизить риск инсульта.

Когда холестерин скапливается в сосудах, он приводит к атеросклерозу. Атеросклероз является основной причиной сужения сосудов, что приводит как к инфаркту, так и к инсульту. Контролировать этот показатель важно не реже 1 раза в 5 лет. Если у вас высокий уровень холестерина, изменение образа жизни и консультация с врачом поможет снизить риск инсульта. Контролируйте артериальное давление. Гипертония приводит к увеличению риска инсульта в возрасте до 80 лет в 2-4 раза. Поговорите с врачом о том, как часто вам нужно проверять давление. Вы можете это делать дома, у врача, а также в некоторых аптеках.

Гипертония приводит к увеличению риска инсульта в возрасте до 80 лет в 2-4 раза. Поговорите с врачом о том, как часто вам нужно проверять давление. Вы можете это делать дома, у врача, а также в некоторых аптеках. Лечите диабет. Он приводит к деструктивным изменениям в сосудах во всем теле, в частности в мозге. Если уровень глюкозы в крови высок во время инсульта, тогда повреждение мозга обычно более серьезное, чем когда глюкоза в крови в норме. Если врач считает, что у вас есть симптомы диабета, пройдите обследование. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови.

Он приводит к деструктивным изменениям в сосудах во всем теле, в частности в мозге. Если уровень глюкозы в крови высок во время инсульта, тогда повреждение мозга обычно более серьезное, чем когда глюкоза в крови в норме. Если врач считает, что у вас есть симптомы диабета, пройдите обследование. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови. Лечите сердечные заболевания. Ишемическая болезнь сердца, дефекты клапанов, фибрилляция предсердий и увеличение одной из камер сердца могут привести к образованию тромбов, которые могут разорваться и закупорить сосуды в мозге. Своевременно обследуйтесь и соблюдайте назначенное лечение.

Ишемическая болезнь сердца, дефекты клапанов, фибрилляция предсердий и увеличение одной из камер сердца могут привести к образованию тромбов, которые могут разорваться и закупорить сосуды в мозге. Своевременно обследуйтесь и соблюдайте назначенное лечение. Выбирайте здоровую пищу. Ежедневный рацион обязательно должен содержать свежие овощи и фрукты. Употребляйте пищу с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина. Важно также ограничить потребление соли, что поможет снизить АД.

Ежедневный рацион обязательно должен содержать свежие овощи и фрукты. Употребляйте пищу с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина. Важно также ограничить потребление соли, что поможет снизить АД. Будьте физически активными. Это поможет сохранить здоровый вес и снизить уровень холестерина. Еженедельно занимайтесь быстрой ходьбой, 30-40 мин аэробных упражнений – лучший способ поддержать форму и здоровье. Однако, если у вас есть противопоказания к каким-либо видам физических нагрузок, проконсультируйтесь с врачом, который подскажет упражнения, которые вам подойдут.

Это поможет сохранить здоровый вес и снизить уровень холестерина. Еженедельно занимайтесь быстрой ходьбой, 30-40 мин аэробных упражнений – лучший способ поддержать форму и здоровье. Однако, если у вас есть противопоказания к каким-либо видам физических нагрузок, проконсультируйтесь с врачом, который подскажет упражнения, которые вам подойдут. Откажитесь от курения. Курение сигарет удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза. Помните, что врач может предложить способы отказа от плохой привычки.

Курение сигарет удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза. Помните, что врач может предложить способы отказа от плохой привычки. Откажитесь от алкоголя. Чрезмерное потребление алкоголя может повысить кровяное давление.

Чрезмерное потребление алкоголя может повысить кровяное давление. Вовремя обращайтесь к врачу и следуйте рекомендациям, заботьтесь о себе и своих родных. Берегите свое здоровье.

Ранее в МОЗ рассказали о связи между фастфудом и смертью от инфарктов и инсультов.