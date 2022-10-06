В Центре гражданского здоровья подняли вопрос здоровья глаз и профилактик заболеваний.

Соответствующий пост появился в Фейсбук.

"Знали ли вы, что старение, избыточный вес и ожирение повышают риск развития некоторых глазных заболеваний? Сахарный диабет или артериальная гипертензия также могут увеличить риск таких недугов", - пишут врачи.

В ЦГЗ напоминают, как важно заботиться о себе, чтобы сохранить здоровье глаз.

"Употребляйте здоровую пищу. Увеличьте в рационе количество листовой зелени, в частности шпината. Потребляйте рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот: лосось, тунец, палтус и т.д... Будьте физически активными. Это помогает снизить уровень холестерина, риск сахарного диабета и высокого кровяного давления", - напоминают медики.

По мнению специалистов, для сохранения здоровья глаз и хорошего зрения важно избегать вредных привычек, в частности, курения. Так, курение увеличивает риск дегенерации желтого пятна, катаракты и может повредить зрительный нерв.

Специалисты также приводят список рекомендаций, как беречь здоровье глаз:

Узнайте семейную историю болезни и обязательно сообщайте врачу о том, какие болезни глаз имели ваши родные.

Вовремя ходите на профилактические осмотры к врачу офтальмолога. Даже если ваши глаза визуально здоровы или вы не испытываете явных симптомов, они могут болеть. Некоторые болезни можно обнаружить только после специального исследования глазного дна.

Поговорите со своим семейным врачом, если вы переживаете, что имеете высокий риск глазных заболеваний.

Носите солнцезащитные очки даже в пасмурные дни. Обязательно найдите защищающие от UVA и UVB излучения.

Пользуйтесь защитными очками, которые помогут уберечь ваши глаза от травмы или попадания пыли. Это целесообразно для некоторых видов деятельности. К примеру, если вы занимаетесь спортом или работаете на строительстве и т.д.

Давайте глазам отдыхать. Длинный просмотр компьютера может утомлять глаза. Делайте перерывы каждые 20 мин хотя бы на 20 секунд. В перерывах смотрите на предметы, находящиеся в 6-7 метрах от вас.

Врачи также приводят отдельные рекомендации для тех, кто носит контактные линзы:

Заботьтесь о гигиене глаз. Перед тем, как вставлять или снимать линзы, всегда мойте руки. (Мыть руки нужно не менее 40 сек.

Обязательно дезинфицируйте линзы.

Регулярно заменяйте линзы в зависимости от срока использования.

Проконсультируйтесь с врачом о том, какие линзы вам больше всего подойдут.

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