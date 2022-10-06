Медики объяснили украинцам, как следить за здоровьем глаз и зрения. Фото: Центр гражданского здоровья

В Центре гражданского здоровья подняли вопрос здоровья глаз и профилактик заболеваний.

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"Знали ли вы, что старение, избыточный вес и ожирение повышают риск развития некоторых глазных заболеваний? Сахарный диабет или артериальная гипертензия также могут увеличить риск таких недугов", - пишут врачи.

В ЦГЗ напоминают, как важно заботиться о себе, чтобы сохранить здоровье глаз. 

"Употребляйте здоровую пищу. Увеличьте в рационе количество листовой зелени, в частности шпината. Потребляйте рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот: лосось, тунец, палтус и т.д... Будьте физически активными. Это помогает снизить уровень холестерина, риск сахарного диабета и высокого кровяного давления", - напоминают медики.

По мнению специалистов, для сохранения здоровья глаз и хорошего зрения важно избегать вредных привычек, в частности, курения. Так, курение увеличивает риск дегенерации желтого пятна, катаракты и может повредить зрительный нерв.

Специалисты также приводят список рекомендаций, как беречь здоровье глаз:

  • Узнайте семейную историю болезни и обязательно сообщайте врачу о том, какие болезни глаз имели ваши родные.
  • Вовремя ходите на профилактические осмотры к врачу офтальмолога. Даже если ваши глаза визуально здоровы или вы не испытываете явных симптомов, они могут болеть. Некоторые болезни можно обнаружить только после специального исследования глазного дна.
  • Поговорите со своим семейным врачом, если вы переживаете, что имеете высокий риск глазных заболеваний.
  • Носите солнцезащитные очки даже в пасмурные дни. Обязательно найдите защищающие от UVA и UVB излучения.
  • Пользуйтесь защитными очками, которые помогут уберечь ваши глаза от травмы или попадания пыли. Это целесообразно для некоторых видов деятельности. К примеру, если вы занимаетесь спортом или работаете на строительстве и т.д.
  • Давайте глазам отдыхать. Длинный просмотр компьютера может утомлять глаза. Делайте перерывы каждые 20 мин хотя бы на 20 секунд. В перерывах смотрите на предметы, находящиеся в 6-7 метрах от вас.

Врачи также приводят отдельные рекомендации для тех, кто носит контактные линзы:

  • Заботьтесь о гигиене глаз. Перед тем, как вставлять или снимать линзы, всегда мойте руки. (Мыть руки нужно не менее 40 сек.
  • Обязательно дезинфицируйте линзы.
  • Регулярно заменяйте линзы в зависимости от срока использования.
  • Проконсультируйтесь с врачом о том, какие линзы вам больше всего подойдут.

В Центре гражданского здоровья подняли вопрос здоровья глаз и профилактик заболеваний

Напомним, ранее, во всемирный день сердца, медики объяснили украинцам, как предупредить инфаркт.

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