Медики объяснили украинцам, как позаботиться о здоровье глаз без лекарств
В Центре гражданского здоровья подняли вопрос здоровья глаз и профилактик заболеваний.
Соответствующий пост появился в Фейсбук.
"Знали ли вы, что старение, избыточный вес и ожирение повышают риск развития некоторых глазных заболеваний? Сахарный диабет или артериальная гипертензия также могут увеличить риск таких недугов", - пишут врачи.
В ЦГЗ напоминают, как важно заботиться о себе, чтобы сохранить здоровье глаз.
"Употребляйте здоровую пищу. Увеличьте в рационе количество листовой зелени, в частности шпината. Потребляйте рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот: лосось, тунец, палтус и т.д... Будьте физически активными. Это помогает снизить уровень холестерина, риск сахарного диабета и высокого кровяного давления", - напоминают медики.
По мнению специалистов, для сохранения здоровья глаз и хорошего зрения важно избегать вредных привычек, в частности, курения. Так, курение увеличивает риск дегенерации желтого пятна, катаракты и может повредить зрительный нерв.
Специалисты также приводят список рекомендаций, как беречь здоровье глаз:
- Узнайте семейную историю болезни и обязательно сообщайте врачу о том, какие болезни глаз имели ваши родные.
- Вовремя ходите на профилактические осмотры к врачу офтальмолога. Даже если ваши глаза визуально здоровы или вы не испытываете явных симптомов, они могут болеть. Некоторые болезни можно обнаружить только после специального исследования глазного дна.
- Поговорите со своим семейным врачом, если вы переживаете, что имеете высокий риск глазных заболеваний.
- Носите солнцезащитные очки даже в пасмурные дни. Обязательно найдите защищающие от UVA и UVB излучения.
- Пользуйтесь защитными очками, которые помогут уберечь ваши глаза от травмы или попадания пыли. Это целесообразно для некоторых видов деятельности. К примеру, если вы занимаетесь спортом или работаете на строительстве и т.д.
- Давайте глазам отдыхать. Длинный просмотр компьютера может утомлять глаза. Делайте перерывы каждые 20 мин хотя бы на 20 секунд. В перерывах смотрите на предметы, находящиеся в 6-7 метрах от вас.
Врачи также приводят отдельные рекомендации для тех, кто носит контактные линзы:
- Заботьтесь о гигиене глаз. Перед тем, как вставлять или снимать линзы, всегда мойте руки. (Мыть руки нужно не менее 40 сек.
- Обязательно дезинфицируйте линзы.
- Регулярно заменяйте линзы в зависимости от срока использования.
- Проконсультируйтесь с врачом о том, какие линзы вам больше всего подойдут.
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