Врачи дали советы украинцам, как противостоять состояниям паники и стресса.

Об этом написали специалисты Центра гражданского здоровья Украины в своей новой публикации в Фейсбук.

"Страх, переживание и стресс – нормальная и понятная реакция на ненормальные обстоятельства, в которых находится вся Украина с 24 февраля", - пишут в ЦГЗ.

По мнению врачей, жизнь украинцев в состоянии неопределенности и тревоги может привести к расстройствам сна, проблемам с концентрацией, депрессивному и тревожному расстройству, паническим атакам.

"Это нормально – чувствовать себя не в тонусе, помните об этом", - утверждают врачи и дают следующие советы, чтобы уменьшить стресс и облегчить панику:

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. В то время как наши планы рушатся и мы не можем ничего спланировать, важно, чтобы в жизни оставалось что-то стабильное.

Сделайте все возможное, чтобы подготовиться к критическим ситуациям: соберите тревожный чемоданчик, сделайте запасы пищи, технической и питьевой воды.

Держите руку на пульсе, но без одержимых проверок новостной ленты. Важно понимать, какая ситуация в стране, чтобы знать, как себя вести и чего ожидать. Но старайтесь не проверять новости ежеминутно – это повысит панические настроения и чувство страха за себя и близких.

Питайтесь регулярно и правильно. Позаботьтесь о наличии питательных продуктов длительного хранения. Сделайте трехдневный запас продуктов для дома. При необходимости их можно взять с собой в укрытие. Желательно, чтобы эти продукты не требовали много воды для приготовления.

Правильное питание оказывает положительное влияние на ваше психическое здоровье, ведь от потребленной пищи зависит то, как работает наш мозг, как в нем образуются нейромедиаторы, с помощью которых нейроны "общаются" между собой - так работает наша иммунная система.

Старайтесь соблюдать режим сна. Пока человек спит, у него восстанавливается иммунитет, производится синтез гормонов (мелатонин производится ночью, а кортизол утром) и выводятся токсины из организма. В тревожные времена военных действий и постоянных угроз уснуть может быть тяжело. Но не забывайте о такой вроде бы тривиальной, однако важной процедуре как сон.

Не забывайте двигаться. Даже если вы прячетесь в укрытии, можно прогуливаться по периметру или на одном месте, делать минимальные физические упражнения. Это поможет справиться со стрессом, тревогой и паническими настроениями, ведь во время физической нагрузки выделяется эндорфин. Также физическая активность отвлекает от навязчивых негативных мыслей и помогает сосредоточиться на чем-то другом.

Оставайтесь на связи с близкими. Неважно, как близко или далеко находятся ваши близкие и как часто вы с ними общаетесь, старайтесь поддерживать с ними связь.

Помогайте другим. Добрые дела, волонтерство и помощь даст возможность чувствовать себя лучше. Отдайте вещи первой необходимости переселенцам из других городов, поддерживайте украинскую армию финансово, общайтесь с иностранными друзьями о ходе ситуации в Украине и о том, как они могут повлиять на свои правительства в других странах, чтобы поддержать Украину и т.д.

"Помните, это нормально – чувствовать беспокойство и панику, когда мир вокруг вас нестабильный", - напоминают врачи.

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, как распознать признаки депрессии во время войны.