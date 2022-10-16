В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о том, как правильно питаться во время войны, чтобы сохранить здоровье.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"К сожалению, из-за войны многие из нас оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет. В частности, вынужденное переселение становится одной из причин, оказывающей существенное влияние на изменение пищевых привычек. Часто это приводит к тому, что мы меньше едим фруктов, овощей, цельного зерна и орехов, а больше продуктов, богатых сахаром, жирами и солью", - говорится в сообщении.

Медики дали ряд советов, как питаться, чтобы сохранить здоровье в условиях войны:

Стремитесь к здоровому весу, контролируйте калорийность своей пищи. Переселенцы часто сталкиваются с белковокалорийным дисбалансом, что приводит к появлению избыточной массы тела. У молодых людей и людей среднего возраста это происходит чаще из-за высокого уровня потребления сахара и крахмалистой пищи - хлеба, макаронных изделий и т.д.

Используйте принцип тарелки здорового питания. Помните, что белки, углеводы и жиры одинаково важны, но рацион должен быть сбалансирован.

Ежедневно включайте в пищу разнообразные цельнозерновые злаки. По крайней мере половина всех углеводов должна поступать от цельнозерновых продуктов.

Старайтесь есть разные фрукты и овощи. Половину вашего суточного рациона должна составлять растительная пища. В день необходимо употребить 5 – 6 порций овощей и фруктов. Одна порция фруктов может состоять из одного среднего яблока или одного мандарина. Одна порция овощей включает один помидор или две небольшие морковки, или один стакан измельченной свежей белокочанной капусты. Не забывайте включать в рацион зелень.

Соблюдайте правила пищевой безопасности, включающие и личную гигиену. Если вы не можете часто мыть руки водой с мылом, используйте антисептик с содержанием спирта не менее 70%. Мойте овощи и фрукты перед употреблением; если же нет такой возможности, протрите их салфеткой с антисептиком. Не храните открытые консервы и готовую пищу вне холодильника. Избегайте приобретения домашних консерваций, отдавайте предпочтение консервам промышленного производства. Вздутие крышки, помутнение или изменение цвета содержимого банки с консервами означают, что их нельзя употреблять. Пейте воду только из безопасных источников.

Старайтесь заменять часть животного белка растительным. Вместо мясных консервов отдайте предпочтение консервированным бобовым. Если есть возможность готовить, отличным выбором будет чечевица, которая быстро и легко готовится и содержит много белка.

Молочные продукты являются необходимым компонентом рациона в любом возрасте. Увеличьте потребление обезжиренного или нежирного молока и молочных продуктов, таких как кефир, сметана, йогурт, творог и т.д.

Пейте больше чистой воды, отдавайте предпочтение несладким напиткам и продуктам, чтобы уменьшить потребление сахара.

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