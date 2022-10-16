На руках постоянно или временно (транзитом) находится большое количество опасных микроорганизмов. Через даже незначительные царапины или ранки они способны проникать в подкожную клетчатку и вызывать воспаление. Поэтому важно соблюдать гигиену рук.

Как это делать правильно. объяснил в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.

Грязными руками переносятся вирусные, бактериальные, грибковые и паразитарные патогены: достаточно просто прикоснуться конечностями к слизистым - и вы можете заболеть. Также не следует забывать о токсичных веществах, которые могут находиться в грязи и отравить вас при попадании внутрь организма.

Большинство инфекций, передаваемых через грязные руки, можно предотвратить благодаря соблюдению гигиены рук. Поэтому в случае их видимого загрязнения как можно более тщательно мойте руки водой с мылом в течение 40 секунд. При отсутствии возможности помыть руки применяйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 70%.

Однако стоит помнить, что антисептик может уничтожить большинство патогенных микроорганизмов, но не все. Например, возбудитель Clostridium difficile, вызывающий тяжелое поражение кишечника, устойчив к воздействию спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Также антисептик не удалит с поверхности рук цисты паразитов и не обезвредит токсичные вещества, которыми руки могут быть загрязнены.

Как следует придерживаться гигиены рук:

мойте руки перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета и прихода с улицы, когда руки визуально загрязнены, перед надеванием и после снятия средств индивидуальной защиты (медицинской маски, респиратора или медицинских перчаток), после контакта с домашними питомцами или ухода за ними;

процесс мытья рук должен длиться не менее 40 секунд;

намыливайте руки так, чтобы мыло покрывало всю поверхность кожи, уделяйте особое внимание наружной поверхности ладоней, промежуткам между пальцами, пучкам пальцев и большим пальцам;

для высушивания рук после мытья рекомендуется пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами, при их отсутствии - индивидуальным тканевым полотенцем (использование одного тканевого полотенца большим количеством людей полностью нивелирует мытье рук, потому что они могут стать даже более грязными);

закрывайте кран использованным бумажным полотенцем, ведь вы только что открывали его грязными руками.

Формула обработки рук антисептиком выглядит так:

30 секунд – минимальное время для обработки рук;

70% – содержание спирта в антисептике;

3 - мл антисептика для одной процедуры гигиенической обработки рук.

Положите антисептик в свою аптечку.

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