Медики объяснили, как правильно мыть руки, чтобы на них не выжил ни один микроб
На руках постоянно или временно (транзитом) находится большое количество опасных микроорганизмов. Через даже незначительные царапины или ранки они способны проникать в подкожную клетчатку и вызывать воспаление. Поэтому важно соблюдать гигиену рук.
Как это делать правильно. объяснил в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.
Грязными руками переносятся вирусные, бактериальные, грибковые и паразитарные патогены: достаточно просто прикоснуться конечностями к слизистым - и вы можете заболеть. Также не следует забывать о токсичных веществах, которые могут находиться в грязи и отравить вас при попадании внутрь организма.
Большинство инфекций, передаваемых через грязные руки, можно предотвратить благодаря соблюдению гигиены рук. Поэтому в случае их видимого загрязнения как можно более тщательно мойте руки водой с мылом в течение 40 секунд. При отсутствии возможности помыть руки применяйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 70%.
Однако стоит помнить, что антисептик может уничтожить большинство патогенных микроорганизмов, но не все. Например, возбудитель Clostridium difficile, вызывающий тяжелое поражение кишечника, устойчив к воздействию спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Также антисептик не удалит с поверхности рук цисты паразитов и не обезвредит токсичные вещества, которыми руки могут быть загрязнены.
Как следует придерживаться гигиены рук:
- мойте руки перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета и прихода с улицы, когда руки визуально загрязнены, перед надеванием и после снятия средств индивидуальной защиты (медицинской маски, респиратора или медицинских перчаток), после контакта с домашними питомцами или ухода за ними;
- процесс мытья рук должен длиться не менее 40 секунд;
- намыливайте руки так, чтобы мыло покрывало всю поверхность кожи, уделяйте особое внимание наружной поверхности ладоней, промежуткам между пальцами, пучкам пальцев и большим пальцам;
- для высушивания рук после мытья рекомендуется пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами, при их отсутствии - индивидуальным тканевым полотенцем (использование одного тканевого полотенца большим количеством людей полностью нивелирует мытье рук, потому что они могут стать даже более грязными);
- закрывайте кран использованным бумажным полотенцем, ведь вы только что открывали его грязными руками.
Формула обработки рук антисептиком выглядит так:
- 30 секунд – минимальное время для обработки рук;
- 70% – содержание спирта в антисептике;
- 3 - мл антисептика для одной процедуры гигиенической обработки рук.
Положите антисептик в свою аптечку.
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