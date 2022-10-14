В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, как будет работать электронный рецепт на получение наркотических и психотропных лекарств.

Соответствующая инфографика опубликована в Facebook ведомства.

"С ноября в Украине заработает электронный рецепт на получение наркотических и психотропных препаратов. Это важный шаг в обеспечении доступа к лекарствам пациентам, нуждающимся в обезболивании", - говорится в сообщении.

В МОЗ ответили на часто задаваемые вопросы, возникающие у пациентов в связи с нововведением.

1. На какие препараты будет распространяться е-рецепт?

Речь идет о наркотических (психотропных) лекарственных средствах, которые и сейчас отпускаются исключительно по рецепту врача на специальном рецептурном бланке формы №3 (ф-3). В медицинской практике это лекарство применяют для обезболивания болевых симптомов у пациентов со сложными заболеваниями, обезболивания больных, получающих паллиативную помощь, лечения психических расстройств, заместительной поддерживающей терапии и т.д.

2. Будет ли возможность получить наркотические и психотропные препараты по бумажному рецепту?

Да, заведения, которые пока не работают с ЕСОЗ, будут временно иметь возможность выписывать рецепты на бумажных бланках в течение переходного периода, который продлится до конца года.

3. Относится ли к нововведению рецепт на льготные препараты, которые пациент получает бесплатно?

Нет, электронный рецепт будет действовать исключительно для отпуска наркотических (психотропных) лекарственных средств на собственные средства пациента. Для получения лекарства на льготных условиях рецепт на наркотические (психотропные) лекарственные средства по-прежнему выписывается на специальном бумажном бланке формы ф-3.

4. В каких аптеках можно будет приобрести наркотические лекарственные средства по рецепту?

Приобрести наркотические (психотропные) лекарственные средства по е-рецепту можно в тех аптеках, которые имеют соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и работают в электронной системе здравоохранения.

5. Можно ли получить е-рецепт на наркотические (психотропные) лекарства дистанционно?

При затяжном или хроническом заболевании или при необходимости продолжить лечение пациент может получить повторный е-рецепт дистанционно, обратившись к своему лечащему врачу по телефону. Как и во время физического приема, пациент получит смс-сообщение с номером рецепта и кодом его погашения при покупке лекарства в аптеке. Исключение составляет назначение лекарств для проведения заместительной поддерживающей терапии лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов. В таких ситуациях пациенты должны получить е-рецепт только на физическом приеме.

6. Каков срок погашения электронного рецепта на наркотические препараты?

Электронный рецепт на наркотические (психотропные) лекарственные средства, как и бумажный рецепт на специальных бланках формы № 3, действителен в течение десяти дней со дня выписки.

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