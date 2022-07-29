Украинцы массово скупают антибиотики, пока те еще можно приобрести без рецепта.

Напомним, уже с 1 августа в стране кардинально меняются правила торговли антибиотиками - аптеки будут отпускать такие препараты исключительно по рецептам (исключение сделали только для временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия).

Рецепт (электронный или бумажный) можно будет получить у семейного врача или узкопрофильного специалиста. Но, понятно, что для этого нужно как минимум сходить в поликлинику. И еще не факт, что препарат вам назначат.

Но наши граждане антибиотики традиционно "любят" - ими нередко лечат не только воспаления, но и банальные простуды, причем зачастую люди "назначают" себе препараты сами, без визита к врачу.

Поэтому накануне фактического запрета на свободную продажу антибиотиков украинцы решили пополнить ими свои домашние аптечки.

В итоге, как рассказал нам руководитель "Агентства медицинского маркетинга" Юрий Чертков, спрос на антибиотики резко вырос. Об этом заявило почти 70% опрошенных агентством представителей аптечного бизнеса.

"В некоторых аптеках антибиотиков уже попросту нет - люди все смели с полок, в некоторых препараты заканчиваются. С пополнением запасов могут быть проблемы, так как сроки планирования поставок по антибиотикам весьма продолжительные - отечественным фармкомпаниям медикаменты нужно заказывать с указанием объемов не позже чем за три месяца, иностранным — минимум за полгода", - говорит Чертков.

А так как особого ажиотажа никто не ждал, то и заказы не увеличивали. То есть не исключено, что в некоторых аптеках антибиотики вообще сложно будет купить - даже по рецепту. На волне надвигающегося дефицита многие сети уже начали повышать ценники - антибиотики подорожали на 15-20%, и это только начало, - говорит Чертков.

Разбирались, почему антибиотики становятся дефицитом и дорожают, и нужно ли запасаться ими впрок.

"Запретные" антибиотики

О продаже антибиотиков исключительно по рецептам в Минздраве говорили уже давно. Эту идею активно начала продвигать в бытность министром здравоохранения Ульяна Супрун. Такой подход соответствует мировой практике. К примеру, в аптеках США или Европы купить антибиотик без рецепта попросту нереально. Ограничения вводятся из-за глобальной проблемы, с которой столкнулась современная медицина - резистентность к антибактериальным препаратам. Другими словами, из-за слишком частого употребления антибиотиков они попросту перестают лечить. Формируются штаммы бактерий, стойкие к лекарствам. И, чтобы справиться с болезнью, приходится включать "тяжелые" препараты второй или третьей линии. Но и они могут дать сбой, и тогда в арсенале врача остается все меньше препаратов, которыми можно вылечить пациента.

"Привыкание" к антибиотикам формируется из-за их бесконтрольного употребления. Для Украины, где люди традиционно привыкли заниматься самолечением, эта проблема особенно актуальна.

"Часто начинают пить антибиотики по любому поводу. Насморк, болит горло - сразу подключают антибактериальные средства, не советуясь с врачом, не сдавая анализов и т.д. Причем, нередко люди начинают лечиться не с простейших антибиотиков первого ряда, а сразу с более сложных - второго, а то и третьего ряда. Если затем человек действительно заболеет чем-то серьезным, скажем, воспалением легких, лечение уже может и не подействовать или же придется подключать сразу несколько препаратов", — рассказала нам семейный врач Оксана Лазоренко.

В Украине антибиотики уже давно считаются рецептурными препаратами. Но фактически их можно было свободно купить практически в любой аптеке. По данным Минздрава, в 2020 году украинцы купили антибиотиков на 4,36 млрд, тогда как, к примеру, в 2018 - на 3,3 млрд. То есть, продажи из года в год росли.

Перейти на продажи по рецепту планировали с апреля 2022 года, но из-за войны сроки сдвинулись.

Только недавно Кабмин внес изменения в Лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами. Прописали, что антибактериальные препараты аптеки могут отпускать исключительно по электронному рецепту.

При этом, как пояснили в Минздраве, нововведение будет запускаться постепенно. Если медучреждение не работает с электронной системой здравоохранения, врач, как и ранее, может выписать бумажные рецепт или даже справку.

"Фармацевт сможет отпускать антибиотик в аптеке по электронному, бумажному рецепту или информационной справке, которая будет приравнена к официальному документу. Пациент сможет приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить справку или рецепт работнику аптеки. Реализация этого решения является одним из шагов по противодействию глобальной проблеме антибиотикорезистентности, а также позволит отслеживать данные о назначении и объемов использования антибиотиков в Украине", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С августа антибиотики в аптеках будут отпускаться по электронному рецепту. По данным Минздрава, каждый второй украинец покупает антибиотики без назначения врача. Иногда это приводит к тяжелым последствиям для здоровья, среди которых — формирования стойкости организма человека к лечению антибиотиками. Один из способов борьбы с бесконтрольным употреблением сильнодействующих препаратов - введение электронного рецепта. Это позволит отслеживать данные о назначениях, объемах использования антибиотиков, снизить случаи самолечения", - написал на своей странице в Фейсбуке глава профильного парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

То есть, просто зайти в аптеку и купить антибиотик будет нельзя. Исключение сделали только для оккупированных территорий и территорий, на которых идут активные боевые действия. Тамошние аптеки смогут до окончания военного положения продавать антибиотики без рецептов.

Без рецептов приобретать антибактериальные препараты смогут также подразделения ВСУ, благотворительные и волонтерские организации.

Гражданам придется идти к врачу, и лечиться антибиотиком, только если тот назначит. Собственно, казалось бы, сходить к врачу и получить рецепт не так уж и сложно. Но, с одной стороны, в стране война, и люди не знают, что будет завтра. С другой, многие попросту не привыкли бегать по врачам по каждому "чиху", предпочитают лечиться сами, - говорит Чертков. Отметим, что и в среде докторов в последнее время нарастает число ярых противников лечения антибиотиками - многие назначают их лишь в крайних случаях, когда другие препараты эффекта на дают.

"Берут про запас, многие аптеки уже "пустые"

Как только появилась информация о "дате "Ч" по антибиотикам, украинцы начали скупать их впрок.

Как рассказали нам в одной из киевских торговых точек сети "Аптека низких цен", у них спрос на антибиотики в июле вырос в несколько раз. При этом лето - явно не пик болезней, которые нужно лечить антибактериальными средствами, то есть, люди явно берут "про запас".

"Разметают все. Но самыми ходовыми сейчас являются препараты, которые на слуху и сравнительно недорогие - "Суммамед", "Азитромицин", "Амоксицилин". Некоторые покупатели берут антибиотики, которыми "всегда лечатся", некоторые просят фармацевта "посоветовать хороший антибиотик". Многие покупают "все, что есть - по одной упаковке". То есть, разово закупают достаточно приличные объемы, которых хватит на лечение нескольких воспалений легких или ангин", — говорит Юрий Чертков.

По его словам, в некоторых аптеках отдельные антибактериальные препараты уже пропадают из продажи - старые запасы раскупили, а новые не успевают подвозить.

В "Аптеке низкий цен" и "Аптеке доброго дня" нам сказали, что у них антибиотики в продаже есть, но в некоторых точках ассортимент может быть уже, чем обычно. Также не исключены "временные перебои с поставками". А в небольшой аптеке на Оболони рассказали, что все объемы, которые они заказали поставщикам, уже закончились, а новые будут только со средины августа (то есть, уже по рецептам).

"Горизонт планирования по антибиотикам достаточно большой - отечественным производителям нужно делать заказы не менее чем за три месяца, иностранным - минимум, за шесть. А так как на ажиотаж особо никто не рассчитывал, дефицит препаратов на рынке уже есть", — отмечает Чертков.

По его словам, повышенный спрос стал одной из причин роста цен на антибиотики - на 15-20%.

Отметим, что в разных аптеках ценники на антибиотики сильно отличаются - обычно это свидетельствует о том, что со стоимостью препаратов активно "экспериментируют".

К примеру, в киевской аптеке сети "Витамин" упаковка "Сумамеда" из 3 таблеток в дозировке 500 миллиграмм стоит порядка 300 гривен, в аптеке "Ново фарм" такая же обойдется в 320 гривен, в аптеке "Гала" — больше 370 гривен. При этом во многих аптеках препарат нужно предварительно бронировать. А продукция отдельных производителей вообще исчезла из продажи. Скажем, нет "Сумамеда" хорватской компании Pliva.

Что касается более дешевого "Азитромицина", то с ним ситуация еще хуже. Разброс в ценниках по киевским аптекам - от 55 до 90 гривен за упаковку.

Скажем, в аптеке "Гала" упаковка из трех капсул в дозировке 500 мг стоит 65 гривен, но забрать ее можно, если заказать сейчас, только после 2 августа. В августе этот препарат будет также в аптеке "Будем здоровы вместе". По данным специализированного ресурса liki24, если на 15 июля "Азитромицин" был в наличии в 198 киевских аптеках, то на 27 июля - только в 148. При этом цена только за три дня - с 24 по 27 июля в среднем по Киеву выросла с 71,86 до 71,94 гривен за упаковку.

В винницких аптеках проблем с тем же "Азитромицином" пока нет. А вот в Днепре ряд аптек ("Малина", "Мед-Сервис" и др) также готовы продать препарат только после 1 августа (но , понятно, что уже - только при наличии рецепта).

Впрочем, что касается ценников, то их накручивает не только ажиотажный спрос, но и рост курса доллара, удорожание доставки, а также общие пессимистические ожидания по инфляции.

"В этом году все лекарства, а не только антибиотики подорожают на 30% и больше", — говорит Чертков.

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась, как украинцы лечатся в войну.

Также мы писали о том, в мае в Раде признали повышение цен в аптеках Украины на 20-40%.

Кроме того, мы разбирались, почему из аптек пропал йод и какая ситуация по другим лекарствам.