В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине с 1 апреля следующего будут продавать антибиотики только по электронному рецепту.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Комарида в интервью "Укринформу".

"С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту", - сказал он.

По словам Комариды, до конца 2022-го ведомство планирует ввести электронные рецепты для всех рецептурных препаратов. Он добавил, что начинать будут с антибиотиков, чтобы таким образом бороться с антибиотикорезистентностью (устойчивостью к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам - Ред.).



"Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации (в международной практике здравоохранения название процесса, при помощи которого система здравоохранения влияет на доступность лекарств и медицинских услуг для населения - Ред.) "Доступные лекарства", - сказал замглавы Минздрава.

Напомним, в Минздраве не раз призывали украинцев не принимать антибиотики без контроля и при вирусных инфекциях.

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал, можно ли принимать антибиотики "на всякий случай".