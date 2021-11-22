Комаровский назвал шесть главных родительских ошибок при лечении детей антибиотиками
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о шести родительских ошибках во время лечения детей антибиотиками, а также объяснил, необходимо ли завершать ненужный курс лечения антибиотиками.
Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.
По словам доктора Комаровского, завершать курс приема антибиотиков нужно только тогда, когда есть абсолютная уверенность в правильности их назначения. При этом если антибиотиками лечится вирусная инфекция, то их прием можно и нужно прекратить.
Поэтому врачи так настаивают на проведении анализов крови и мочи — только лабораторные данные дают твердую уверенность в правильности назначения антибиотиков.
"Для чего врачи и медицинская наука требует и настаивает на завершении курса лечения антибиотиками? Для того, чтобы не осталось устойчивых бактерий. А если мы лечим неведомо что? Если мы лечим вирусную инфекцию антибиотиками, когда антибиотик не нужен? Ни о каких устойчивых бактериях к данному антибиотику речь не идет. Резюме - если выяснилось, что антибиотик мы принимаем зря, то прием антибиотика необходимо прекратить независимо от того, на каком этапе лечения вы находитесь", - рассказал он.
Также доктор Комаровский назвал шесть главных ошибок родителей во время лечения детей антибиотиками:
- Самолечение.
- Профилактическое использование антибиотиков при вирусных инфекциях
- Нерациональное местное применение системных лекарств
- Преждевременное прекращение приёма антибиотиков
- Повторное применение одного и того же антибиотика при аналогичном диагнозе или рецидиве
- Несоблюдение правил лечения и дозирования
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Комаровский рассказал о главных ошибках, которые допускаются при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.
Кроме этого, в Минздраве рассказали, каких правил стоит придерживаться при приеме антибиотиков.