Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о шести родительских ошибках во время лечения детей антибиотиками, а также объяснил, необходимо ли завершать ненужный курс лечения антибиотиками.

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

По словам доктора Комаровского, завершать курс приема антибиотиков нужно только тогда, когда есть абсолютная уверенность в правильности их назначения. При этом если антибиотиками лечится вирусная инфекция, то их прием можно и нужно прекратить.

Поэтому врачи так настаивают на проведении анализов крови и мочи — только лабораторные данные дают твердую уверенность в правильности назначения антибиотиков.

"Для чего врачи и медицинская наука требует и настаивает на завершении курса лечения антибиотиками? Для того, чтобы не осталось устойчивых бактерий. А если мы лечим неведомо что? Если мы лечим вирусную инфекцию антибиотиками, когда антибиотик не нужен? Ни о каких устойчивых бактериях к данному антибиотику речь не идет. Резюме - если выяснилось, что антибиотик мы принимаем зря, то прием антибиотика необходимо прекратить независимо от того, на каком этапе лечения вы находитесь", - рассказал он.

Также доктор Комаровский назвал шесть главных ошибок родителей во время лечения детей антибиотиками:

Самолечение. Профилактическое использование антибиотиков при вирусных инфекциях Нерациональное местное применение системных лекарств Преждевременное прекращение приёма антибиотиков Повторное применение одного и того же антибиотика при аналогичном диагнозе или рецидиве Несоблюдение правил лечения и дозирования

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее Комаровский рассказал о главных ошибках, которые допускаются при лечении коронавируса. По его словам, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.

Кроме этого, в Минздраве рассказали, каких правил стоит придерживаться при приеме антибиотиков.