С августа аптеки в Украине будут отпускать антибиотики только по рецепту.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, такое решение принял Кабинет Министров.

"Фармацевт сможет отпустить антибиотик в аптеке тремя способами: по электронному рецепту, по бумажному рецепту и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу", – рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Исключение будет действовать только для тех аптек, которые находятся в районе проведения военных действий или под контролем РФ.

Ранее эту меру анонсировал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Также в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о важности правильного приема антибиотиков в случае их назначения врачом. Кроме того, в ведомстве дали рекомендации, которые помогут замедлить антибиотикорезистентность и не допустить медицинской катастрофы в будущем.

Помимо этого, "Страна" разбиралась, как лечатся украинцы в условиях военного времени.