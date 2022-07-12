С августа антибиотики в аптеках будут продаваться по электронным рецептам. Но есть несколько исключений
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что с августа антибиотики будут отпускаться по электронному рецепту.
Об этом он написал в соцсети.
Он напомнил, что ввести электронный рецепт на антибиотики Минздрав планировал с 1 апреля 2022 года. Но из-за войны решение перенесли.
С 1 августа до конца года продлится переходный период введения Е-рецепта на антибиотики.
Чтобы получить рецепт, необходимо:
- обратиться к своему семейному врачу или в любое другое медучреждение,
- получить электронный рецепт на лекарство,
- забрать антибиотики в аптеке.
Пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Если вы не зарегистрированы, то это необходимо сделать у врача.
Исключения делаются для медучреждений, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач выпишет на антибиотики бумажный рецепт.
По данным Минздрава, каждый второй украинец покупает антибиотики без назначения врача. "Иногда это приводит к тяжелым последствиям для здоровья, среди которых формирование устойчивости организма человека к лечению антибиотиками", - объяснил продажу антибиотиков по рецепту Радуцкий.
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