Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что с августа антибиотики будут отпускаться по электронному рецепту.

Об этом он написал в соцсети.

Он напомнил, что ввести электронный рецепт на антибиотики Минздрав планировал с 1 апреля 2022 года. Но из-за войны решение перенесли.

С 1 августа до конца года продлится переходный период введения Е-рецепта на антибиотики.

Чтобы получить рецепт, необходимо:

обратиться к своему семейному врачу или в любое другое медучреждение,

получить электронный рецепт на лекарство,

забрать антибиотики в аптеке.

Пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Если вы не зарегистрированы, то это необходимо сделать у врача.

Исключения делаются для медучреждений, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач выпишет на антибиотики бумажный рецепт.

По данным Минздрава, каждый второй украинец покупает антибиотики без назначения врача. "Иногда это приводит к тяжелым последствиям для здоровья, среди которых формирование устойчивости организма человека к лечению антибиотиками", - объяснил продажу антибиотиков по рецепту Радуцкий.

Ранее медики напомнили украинцам, как правильно принимать антибиотики.

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