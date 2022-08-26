В украинских аптеках с ноября начнут отпускать наркотические лекарства по электронному рецепту. После получения электронного рецепта пациенту придет смс с уникальным кодом, который он должен будет сообщить фармацевту в аптеке.

Об этом сообщает Минздрав.

Для отпуска таких психотропных препаратов по е-рецепту аптеки должны иметь соответствующую лицензию и зарегистрироваться в электронной система здравоохранения. В противном случае можно будет отпускать вещества по обычным бумажным рецептам с использованием специальных рецептурных бланков формы №3.

Таким образом Минздрав хочет упростить пациентам с тяжелыми заболеваниями доступ к лекарствам, которые облегчат их самочувствие. А в следующем году планируется ввести электронный рецепт на все рецептурные препараты.

Напомним, что с недавних пор антибиотики в Украине продают только по рецепту. И для них сразу же сделали возможность купить антибиотики по электронным рецептам. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу или в любое другое медучреждение, получить электронный рецепт на лекарство, забрать антибиотики в аптеке.