В МОЗ обнародовали список номеров "горячих линий" психологической поддержки. Фото: informator.ua

Министерство здравоохранения опубликовало список номеров "горячих линий" психологической поддержки для украинцев:

  • 0 800 505 201 – "Горячая линия" Минздрава;
  • 1547 – Правительственная линия;
  • 0 800 33 20 29 – Линия помощи для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда;
  • 1548 – Линия Минреинтеграции;
  • 0 800 100 102 – Линия Национальной психологической ассоциации;
  • 0 800 210 160 – Линия международной гуманитарной организации "Человек в беде";
  • (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса;
  • 0 800 211 444 – Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции
  • 7333 – Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine;
  • 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного);
  • 116 123 (с мобильного) – Линия ОО "Ла Страда-Украина".

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