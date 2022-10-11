Министерство здравоохранения опубликовало список номеров "горячих линий" психологической поддержки для украинцев:

0 800 505 201 – "Горячая линия" Минздрава;

1547 – Правительственная линия;

0 800 33 20 29 – Линия помощи для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда;

1548 – Линия Минреинтеграции;

0 800 100 102 – Линия Национальной психологической ассоциации;

0 800 210 160 – Линия международной гуманитарной организации "Человек в беде";

(044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса;

0 800 211 444 – Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции

7333 – Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine;

0 800 500 335 (с мобильного или стационарного);

116 123 (с мобильного) – Линия ОО "Ла Страда-Украина".

Ранее в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины дали несколько советов, как поддержать свою нервную систему, быть спокойными и улучшить психологическое состояние во время войны.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.