Бои за Украину наносят серьезные психологические травмы украинским солдатам - Радио Свобода
В Центре психического здоровья реабилитации ветеранов в Киевской области проходят лечение несколько десятков военнослужащих. Некоторые были в плену или подвергались пыткам, другие пострадали от вражеских обстрелов.
Об этом говорится в статье, обнародованной европейской редакцией "Радио Свобода".
Издание пишет, что "боевые действия нанесли серьезную психологическую травму украинцам", а украинские военнослужащие "страдают в боях не только физически, но и морально".
В частности, один из украинских военнослужащих рассказал, что получил множественные ранения, а также посттравматическое стрессовое расстройство.
"Меня подстрелили в Харькове. Пуля попала в грудь. Я был ранен осколком гранаты под Лисичанском. У меня были сломаны два ребра и лопатка, пробито легкое и печень", - рассказал он.
По данным издания, еще один военный заикается и страдает потери воспоминаний.
"Посттравматическое стрессовое расстройство может вызывать навязчивые и болезненные воспоминания, которые невозможно контролировать. Еще одним симптомом является замкнутость. Другие симптомы включают гиперактивность, беспокойство и нарушения сна. Тело не может правильно расслабиться", - рассказал психотерапевт Татьяна Сиренкова.
Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
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