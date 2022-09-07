В Центре психического здоровья реабилитации ветеранов в Киевской области проходят лечение несколько десятков военнослужащих. Некоторые были в плену или подвергались пыткам, другие пострадали от вражеских обстрелов.

Об этом говорится в статье, обнародованной европейской редакцией "Радио Свобода".

Издание пишет, что "боевые действия нанесли серьезную психологическую травму украинцам", а украинские военнослужащие "страдают в боях не только физически, но и морально".

В частности, один из украинских военнослужащих рассказал, что получил множественные ранения, а также посттравматическое стрессовое расстройство.

"Меня подстрелили в Харькове. Пуля попала в грудь. Я был ранен осколком гранаты под Лисичанском. У меня были сломаны два ребра и лопатка, пробито легкое и печень", - рассказал он.

По данным издания, еще один военный заикается и страдает потери воспоминаний.

"Посттравматическое стрессовое расстройство может вызывать навязчивые и болезненные воспоминания, которые невозможно контролировать. Еще одним симптомом является замкнутость. Другие симптомы включают гиперактивность, беспокойство и нарушения сна. Тело не может правильно расслабиться", - рассказал психотерапевт Татьяна Сиренкова.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

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