Украинские военные, которые лежат в госпиталях после участия в контрнаступлении на юге, рассказали, что там происходит.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

"В одних районах мы наступаем, а в других терпим поражение", - сказал Павел, 22-летний солдат, который во вторник получил сотрясение мозга в бою.

По словам украинцев, российские солдаты казались хорошо экипированными и оказывали упорное сопротивление.

"Они бросают все против нас", - сказал 22-летний украинский солдат. По его словам, россияне сражаются с помощью артиллерии, танков, вертолетов и минометов. "У них много техники, но мало людей".

Иван, 32-летний рядовой, сказал, что задача его подразделения была проста: "Войди, тр@хни их, отбери наше".

Наступление началось хорошо для его подразделения, в первые часы боя оно захватило деревню у россиян. Но в тот же день, в понедельник, он попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его сослуживец выстрелил из гранатомета в нескольких шагах от Ивана.

Иван показал журналисту фото с мертвыми телами россиян на окраине села, которое было захвачено украинскими войсками во вторник. Фотографию ему прислали товарищи.

Начальник отделения интенсивной терапии, где лечат солдат, сказал, что военные предупредили его о наступлении за неделю. "Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой", - сказал врач.

По его данным, раненых сейчас столько, сколько еще не было с начала войны.

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