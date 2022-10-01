Детям нужно говорить правду о смерти близкого человека во время войны. Фото: chips journal

В Министерстве охраны здоровья рассказали, как помочь детям пережить смерть близких людей во время войны.

Соответствующая инфографика и советы психолога опубликованы в Facebook ведомства.

"Война заставляет всю страну и каждого жителя Украины жить в состоянии постоянного стресса. Но хуже всего - она уносит жизни - как среди военных, так и у гражданских людей. Смерть близких – это всегда горе, и обычно наиболее уязвимые в таких жизненных ситуациях – дети, ведь часто они не знают о таком явлении, как смерть", - говорится в сообщении.

Психолог Дана Нагорная дала пять советов, как рассказать ребенку о потере близкого человека и помочь ему с ним справиться, а также каких ошибок следует избегать.

    1. "Папа уехал в командировку"

Утаивание от ребенка правды и замещение его выдумками, будто умерший - жив. Скрывать от ребенка правду - означает дать ему напрасную надежду на возвращение умершего и обречь ждать встречи. Чем дольше это будет происходить, тем болезненнее будет реальность. Это чревато двойной травматизацией ребенка: он будет испытывать боль потери, разочарование из-за невоплощенных надежд и не будет доверять тем, кто ему врал. Неправда обесценивает чувство. Кроме того, ребенок может решить, что его покинули из-за того, что он сделал что-то не так или плохо себя вел. Важно сказать ребенку правду и терпеливо отвечать на его вопросы, если таковые будут. Это нужно сделать в форме, соответствующей возрасту и развитию. Важно также принять, что реакция на такие новости может быть разной (слезы, смех, отстраненность). Нельзя говорить "Он заснул", "Улетел на небо", потому что дети воспринимают буквально и могут, например, потом бояться засыпать или летать на самолетах.

Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека

    2. "Тебе это видеть не нужно"

Отграничение ребенка от процесса прощания с умершим, особенно если ребенок хотел проститься. Принимая решение о том, брать ли ребенка на похороны, важно учитывать его возраст, близость к умершему и тому подобное. В конце концов, важно не столько участие в обряде захоронения, сколько возможность попрощаться с умершим близким человеком. Увидев тело, ребенок может понять, что человека уже нет. Маленьким детям можно объяснять так: "Тело близкого человека не дышит, он больше не сможет говорить или играть с тобой". Старшим надо заранее объяснить, что будет происходить на похоронах, ответить на их вопросы. Если ребенок не посещал церемонию прощания, важно сходить с ним на могилу уже после. Можно возложить цветы, написать письмо, нарисовать рисунок и оставить на могиле. Обряд прощания важен, он позволяет принять факт смерти и оплакать потерю близкого человека.

Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека

    3. "Не смейся! У нас горе"

Отвлечение ребенка от горя, попытки остановить проявления агрессии, плач или страх из-за проявлений таких эмоций, как радость и смех. В большинстве случаев попытка повлиять или изменить эмоции детей – это страхи самих взрослых не справиться с собственными чувствами. Ребенку нужно прожить все стадии горя, но способ, которым дети проживают горе, отличается от того, как это делают взрослые. Дети проживают жизнь в моменте, это возрастная особенность, для них есть "здесь и сейчас", поэтому их эмоции часто меняются, слезы и горе за считанные минуты могут измениться на баловство и смех, однако это не делает их горе меньшим или неважным.

Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека

    4. "Со мной все в порядке"

Сокрытие взрослыми своих чувств. Дети очень чувствительны к эмоциональному фону в семье. Если взрослые угнетают эмоции, скрывают свои переживания, дети будут делать так же, желая помочь им. В то же время они будут с детства учиться не доверять собственным чувствам и чувствам других людей. Лучшей тактикой является признание эмоций. Конечно, не надо переносить весь груз собственных переживаний на ребенка, однако и угнетать их не нужно. Если вы скажете: "Я скучаю", "Мне больно/страшно", вы объясните эмоции и нормализуете их. Ведь чувствовать себя грустно, горько и тоскливо, когда кто-то умирает – нормально.

Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека

    5. "Теперь ты за старшего"

Наделение ребенка ролью умершего. Ребёнок должен оставаться ребенком и не должен тянуть на себе ответственность других. Следовательно, можно приводить пример черт умершего, которые хочется унаследовать, например: "храбрый, как мама" или "добрый, как папа", однако ребенок индивидуален, имеет собственные особенности характера и должен остаться ребенком, не выполняя функции умершего члена семьи. В момент, когда горюют родители, дети могут чувствовать необходимость заботиться о них, чтобы защитить, а значит, самим получить от родителей защиту и опору. Однако так не должно быть. Дети должны оставаться детьми, а взрослые – взрослыми. Важно показывать детям, что как бы вам ни было тяжело сейчас, вы справитесь, что вы по-прежнему любите их. Говорите о своих чувствах, разделяйте их с близкими. Самым трудным будет первый год после смерти человека, когда вы будете проживать "первые даты": дни рождения, праздники или годовщины смерти. Но важно посвятить эти дни памяти о умершем: поговорить с ребенком о чувствах, восстановить приятные воспоминания или сделать что-то особенное в память об умершем. В эти дни с детьми следует быть особенно внимательными.

Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека

Горевать по умершим – это нормально. Поэтому следует дать себе и детям время для естественного обитания горя, - подытожила психолог.

Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека

Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека

Ранее мы писали, что медики дали украинцам советы, как можно улучшить психологическое состояние во время войны.

Также "Страна" публиковала советы психологов, как бороться со страхом во время войны.

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