В Министерстве охраны здоровья рассказали, как помочь детям пережить смерть близких людей во время войны.

Соответствующая инфографика и советы психолога опубликованы в Facebook ведомства.

"Война заставляет всю страну и каждого жителя Украины жить в состоянии постоянного стресса. Но хуже всего - она уносит жизни - как среди военных, так и у гражданских людей. Смерть близких – это всегда горе, и обычно наиболее уязвимые в таких жизненных ситуациях – дети, ведь часто они не знают о таком явлении, как смерть", - говорится в сообщении.

Психолог Дана Нагорная дала пять советов, как рассказать ребенку о потере близкого человека и помочь ему с ним справиться, а также каких ошибок следует избегать.

1. "Папа уехал в командировку"

Утаивание от ребенка правды и замещение его выдумками, будто умерший - жив. Скрывать от ребенка правду - означает дать ему напрасную надежду на возвращение умершего и обречь ждать встречи. Чем дольше это будет происходить, тем болезненнее будет реальность. Это чревато двойной травматизацией ребенка: он будет испытывать боль потери, разочарование из-за невоплощенных надежд и не будет доверять тем, кто ему врал. Неправда обесценивает чувство. Кроме того, ребенок может решить, что его покинули из-за того, что он сделал что-то не так или плохо себя вел. Важно сказать ребенку правду и терпеливо отвечать на его вопросы, если таковые будут. Это нужно сделать в форме, соответствующей возрасту и развитию. Важно также принять, что реакция на такие новости может быть разной (слезы, смех, отстраненность). Нельзя говорить "Он заснул", "Улетел на небо", потому что дети воспринимают буквально и могут, например, потом бояться засыпать или летать на самолетах.

2. "Тебе это видеть не нужно"

Отграничение ребенка от процесса прощания с умершим, особенно если ребенок хотел проститься. Принимая решение о том, брать ли ребенка на похороны, важно учитывать его возраст, близость к умершему и тому подобное. В конце концов, важно не столько участие в обряде захоронения, сколько возможность попрощаться с умершим близким человеком. Увидев тело, ребенок может понять, что человека уже нет. Маленьким детям можно объяснять так: "Тело близкого человека не дышит, он больше не сможет говорить или играть с тобой". Старшим надо заранее объяснить, что будет происходить на похоронах, ответить на их вопросы. Если ребенок не посещал церемонию прощания, важно сходить с ним на могилу уже после. Можно возложить цветы, написать письмо, нарисовать рисунок и оставить на могиле. Обряд прощания важен, он позволяет принять факт смерти и оплакать потерю близкого человека.

3. "Не смейся! У нас горе"

Отвлечение ребенка от горя, попытки остановить проявления агрессии, плач или страх из-за проявлений таких эмоций, как радость и смех. В большинстве случаев попытка повлиять или изменить эмоции детей – это страхи самих взрослых не справиться с собственными чувствами. Ребенку нужно прожить все стадии горя, но способ, которым дети проживают горе, отличается от того, как это делают взрослые. Дети проживают жизнь в моменте, это возрастная особенность, для них есть "здесь и сейчас", поэтому их эмоции часто меняются, слезы и горе за считанные минуты могут измениться на баловство и смех, однако это не делает их горе меньшим или неважным.

4. "Со мной все в порядке"

Сокрытие взрослыми своих чувств. Дети очень чувствительны к эмоциональному фону в семье. Если взрослые угнетают эмоции, скрывают свои переживания, дети будут делать так же, желая помочь им. В то же время они будут с детства учиться не доверять собственным чувствам и чувствам других людей. Лучшей тактикой является признание эмоций. Конечно, не надо переносить весь груз собственных переживаний на ребенка, однако и угнетать их не нужно. Если вы скажете: "Я скучаю", "Мне больно/страшно", вы объясните эмоции и нормализуете их. Ведь чувствовать себя грустно, горько и тоскливо, когда кто-то умирает – нормально.

5. "Теперь ты за старшего"

Наделение ребенка ролью умершего. Ребёнок должен оставаться ребенком и не должен тянуть на себе ответственность других. Следовательно, можно приводить пример черт умершего, которые хочется унаследовать, например: "храбрый, как мама" или "добрый, как папа", однако ребенок индивидуален, имеет собственные особенности характера и должен остаться ребенком, не выполняя функции умершего члена семьи. В момент, когда горюют родители, дети могут чувствовать необходимость заботиться о них, чтобы защитить, а значит, самим получить от родителей защиту и опору. Однако так не должно быть. Дети должны оставаться детьми, а взрослые – взрослыми. Важно показывать детям, что как бы вам ни было тяжело сейчас, вы справитесь, что вы по-прежнему любите их. Говорите о своих чувствах, разделяйте их с близкими. Самым трудным будет первый год после смерти человека, когда вы будете проживать "первые даты": дни рождения, праздники или годовщины смерти. Но важно посвятить эти дни памяти о умершем: поговорить с ребенком о чувствах, восстановить приятные воспоминания или сделать что-то особенное в память об умершем. В эти дни с детьми следует быть особенно внимательными.

Горевать по умершим – это нормально. Поэтому следует дать себе и детям время для естественного обитания горя, - подытожила психолог.

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