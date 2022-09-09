В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали, как перестать постоянно читать новости во время войны.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Во время войны оставаться в информационном вакууме невозможно и опасно. Однако бесконечные ленты соцсетей и непрекращающиеся оповещения о новостях способны засосать нас в такой водоворот, из которого выйти без головной боли просто невозможно. Следует попытаться ограничить новости, которые вы смотрите, слушаете или читаете, чтобы лишний раз не беспокоиться и не расстраиваться", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать перенасыщения информацией, медики советуют:

Выберите для себя время – один раз или дважды в сутки – когда вам хочется почитать новости. Чтобы лучше закрепить эту привычку, сделайте ее частью своего ритуала. Например, пьете в обед чай или кофе - сделайте это временем для чтения новостной ленты. Или можете поставить упоминание на конкретное время. Главное пообещать себе - никаких новостей вне этого времени.

Выключите уведомление Telegram-каналов, отпишитесь от десятков новостных страниц в Facebook, не включайте телевидение в течение дня.

"Попробуйте следовать такой линии поведения хотя бы несколько дней и сравните свое самочувствие", - добавили в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что медики дали украинцам советы, как можно улучшить психологическое состояние во время войны.

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