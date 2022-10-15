В Одесской области с понедельника 17 октября школы с бомбоубежищами вновь начинают работать в очном формате.

Соответствующее распоряжение издал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По словам директора Департамента образования и науки Одесской ОВА Александра Лончака, в учебных заведениях без оборудованных бомбоубежищ дети будут учиться дистанционно.

"Неукоснительно придерживаемся алгоритма действий во время звучания сигнала "Воздушная тревога". Распорядительные документы сегодня будут отправлены на электронные адреса учебных заведений всех типов и форм собственности", - написал Александр Лончак.

После массированного обстрела 10 октября по распоряжению министра образования Сергея Шкарлета все школы Украины были переведены на дистанционное образование.

Власти Киева в середине недели приняли решение о том, что школы города с 17 октября начнут работать по смешанной системе: будут онлайн и оффлайн занятия.

Учебные заведения Киевской области из-за угрозы обстрелов продолжат работать дистанционно до 21 октября.

Напомним, в Харькове школьники будут заниматься исключительно дистанционно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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