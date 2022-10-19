Украинцам дали понять, что веерные отключения явно не последние. Фото: inform.zp.ua

Свет 20 октября будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Фейсбуке.

"20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно, в какое время – смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов", - сказано в записи.

В "Укрэнерго" заявили, что это вынужденный шаг, так как с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за восемь месяцев войны.

"После атаки 10 октября мы возобновили энергоснабжение через два дня. С 13 октября диспетчерский центр "Укрэнерго" не применял графики принудительных ограничений. Сегодня, 19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансированно", - объяснили в компании.

В ней призвали до 7:00 20 октября иметь заряженные телефоны, пауэрбанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним. 

"Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще", - добавили в компании.

Скриншот из Фейсбука Укрэнерго

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. 

"Страна" подробно анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться