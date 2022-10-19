Свет 20 октября будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Фейсбуке.

"20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно, в какое время – смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов", - сказано в записи.

В "Укрэнерго" заявили, что это вынужденный шаг, так как с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за восемь месяцев войны.

"После атаки 10 октября мы возобновили энергоснабжение через два дня. С 13 октября диспетчерский центр "Укрэнерго" не применял графики принудительных ограничений. Сегодня, 19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансированно", - объяснили в компании.



В ней призвали до 7:00 20 октября иметь заряженные телефоны, пауэрбанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним.

"Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще", - добавили в компании.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области.

"Страна" подробно анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.