Отключения электроэнергии в Киевской области начались уже с 23:24 19 октября.

Об этом сообщил "ДТЭК Киевские региональные электросети" в Фейсбуке.

"НЭК Укрэнерго ввела отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября. Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений. Например, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00", - сказано в записи.

Список улиц, к которым может относиться такое отключение, размещен на сайте ДТЭК.

"Для того чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей Киева потреблять электроэнергию умеренно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", - призвали в компании.

Между тем в Киеве в четверг на 21-й из 38-й троллейбусные маршруты выйдут автобусы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

О других мерах экономии электроэнергии мэр не написал.

Между тем в Одессе отключат от электричества крупнейшие предприятия, наружное освещение магазинов и рекламу.

А в Николаеве 20 октября уменьшат количество электротранспорта на 60% и отключат светофоры.