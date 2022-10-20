Два раза по четыре часа. Энергетики рассказали, как будут отключать свет в Киевской области 20 октября
Отключения электроэнергии в Киевской области начались уже с 23:24 19 октября.
Об этом сообщил "ДТЭК Киевские региональные электросети" в Фейсбуке.
"НЭК Укрэнерго ввела отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября. Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений. Например, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00", - сказано в записи.
Список улиц, к которым может относиться такое отключение, размещен на сайте ДТЭК.
"Для того чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей Киева потреблять электроэнергию умеренно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", - призвали в компании.
Между тем в Киеве в четверг на 21-й из 38-й троллейбусные маршруты выйдут автобусы.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
О других мерах экономии электроэнергии мэр не написал.
Между тем в Одессе отключат от электричества крупнейшие предприятия, наружное освещение магазинов и рекламу.
А в Николаеве 20 октября уменьшат количество электротранспорта на 60% и отключат светофоры.