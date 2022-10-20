В Одессе 20 октября будут отключать от потребления света крупные предприятия, а также наружное освещение магазинов, рекламу и уменьшат уличное освещение.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем телеграм-канале.

"20 октября по всей стране будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это необходимо, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры. Ограничения электроснабжения коснутся абсолютно всех областей Украины, в том числе Одесской области. С завтрашнего дня необходимо максимально ограничить использование электрической энергии всеми потребителями. Особое внимание следует обратить на отключение ночной иллюминации, яркого освещения витрин крупных торговых сетей и центров, освещения наружной рекламы, больших баннеров на АЗС, сити-лайтов и билбордов. В городах будет ограничено и использование уличного освещения. По отдельному графику планируется отключение от электрической энергии предприятий, крупнейших потребителей в Одессе и Одесской области. Обращаемся с просьбой минимизировать использование электропитания и населения", - написал Марченко.

Он заверил, что плановые отключения в Одессе и Одесской области не коснутся предприятий жизнеобеспечения критической инфраструктуры: хлебозаводов, объектов здравоохранения, станций скорой медицинской помощи, предприятий водообеспечения и водоотведения.

Между тем в Николаеве 20 октября уменьшат количество электротранспорта на 60% и отключат светофоры для экономии света.

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