Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила об ударе по Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС).

Об этом она заявила в своем видеообращении в телеграм-канале.

В результате вспыхнул пожар. Обошлось без жертв. На месте работают спасатели.

"К сожалению, сегодня снова в нашей области были ракетные обстрелы. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого произошел пожар. Все службы работают, спасатели на месте", - заявила Онищук.

Позже Онищук добавила, что пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован.

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