В Киеве полностью восстановили движение по улице Жилянской после удара по жилому дому дрона-камикадзе, в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, проезжую часть убрали от строительного мусора.

Демонтаж конструкций поврежденного дома еще продолжается.

Напомним, 17 октября из-за атаки дронов-камикадзе пострадал жилой дом в Шевченковском районе на улице Жилянской.

Как сообщал Кличко, разрушенный дом не подлежит восстановлению. Он также добавил, что людей, которые лишились жилья в результате атаки, размещают в отелях и предоставляют временное жилье, а также рассматривают возможность предоставить пострадавшим постоянное новое жилье.

Мы также публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе 17 октября на столицу Украины.

Тем временем, в настоящий момент по всей Украине продолжается воздушная тревога.

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