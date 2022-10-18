С 7 по 18 октября РФ нанесла боле 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины, сообщает ГосЧС.

Погибли, как минимум, 70 человек, травмированы - более 240 человек. Повреждены более 380 объектов.

Как писала "Страна", вчера украинские военные отбили атаки под Бахмутом и сбили 25 иранских дронов.

11 октября украинские силы ПВО сбили 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА россиян.

Впрочем, не все ракеты и дроны украинской ПВО удается сбивать. Сегодня в Киеве россияне разбомбили ТЭЦ, поражена треть электростанций по всей Украине. В Киеве в результате утренней атаки на ТЭЦ погибли три человека.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.