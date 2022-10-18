НАТО предоставит Украине сотни устройств для борьбы с российскими и иранскими беспилотниками.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на прошлой неделе во время пресс-конференции в Брюсселе по окончании двухдневного заседания министров обороны стран - членов альянса.

"В рамках Комплексного пакета помощи в ближайшее время НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками. Речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру. В долгосрочной перспективе мы также поможем Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО", - сказал генсек.

Он добавил, что НАТО не является стороной конфликта, однако союзники по альянсу продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. В этой связи он приветствовал заявление Испании о поставках Украине четырех систем противовоздушной обороны Hawk.

"Другие союзники также оказывают Украине помощь. Я благодарю их и призываю продолжать. Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду в рамках этого Комплексного пакета помощи НАТО", - сообщил он.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.

Также мы приводили заявление Столтенберга о том, что усиление украинской ПВО станет приоритетом НАТО.