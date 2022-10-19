Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по обеспечению безопасности на объектах энергетической инфраструктуры, где поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.

Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Во время совещания обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий при выведении из строя энергосистемы Украины и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности.

"Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя, что бы ни планировал и делал враг", - говорится в сообщении президента.

В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, представители ГосЧС, руководители энергетических предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Участники согласовали необходимые меры на случаи отсутствия электроэнергии в населенных пунктах. Отдельно остановились на вопросе сотрудничества с международными партнерами по оборудованию для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии.

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