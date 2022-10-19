В Офисе президента отреагировали на эвакуацию на захваченных Россией территориях Херсонской области, которую там объявили назначенные РФ "власти".

О ней в телеграм-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией. Достаточно примитивная тактика, учитывая, что ВСУ не обстреливают украинские города – это делают исключительно российские террористы, у которых даже в России на жилые дома падают самолеты", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, в рамках эвакуации планируют переместить 50-60 тысяч человек.

Что означает эта эвакуация, мы подробно писали здесь.

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