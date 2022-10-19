Жителей Херсона и области просят подготовить укрытия, запастись водой и едой на несколько суток из-за возможных провокаций российских военных.

Об этом сообщает заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

Он отметил, что в РФ распространяется информацию о том, что ВСУ якобы будут обстреливать город.

"Украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и дальше", - подчеркнул Соболевский.

Однако он призвал жителей Херсона быть готовыми к провокациям со стороны россиян.

"Главы ОСМД и работники больниц должны проверить имеющиеся укрытия на предмет возможного принятия там людей. Больницы в Херсоне - это гуманитарные штабы. Надо быть готовым к работе в усиленном режиме. Горожане - ваша жизнь для нас самая ценная. Да, придется вспомнить о тревожном чемодане с документами, запасами воды и еды на несколько суток", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что назначенные россиянами "власти" Херсонской области заявили о так называемом "добровольном перемещении" горожан на левый берег Днепра.

Кроме того, россияне уже начали эвакуацию так называемых "государственных учреждений" в Крым. А жителям города и области приходят сообщения с призывом переместиться на левый берег Днепра.

Назначенные РФ "власти" Херсонщины также опубликовали инструкцию по эвакуации людей и просят их брать с собой документы и ценные вещи весом до 50 кг.