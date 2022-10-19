В назначенной россиянами "администрации" Херсонской области разработали инструкцию по эвакуации населения захваченной части региона.

Об этом сообщают российские СМИ.

В ней сообщается, что всю информацию о перемещении людей можно получить только по телефону, который с утра рассылали владельцам российских семерок.

Далее всех собирают в пункте перемещения гражданского населения (где он находится не сообщают), регистрируют, разбивают по группам. Находиться нужно только рядом с группой. Также необходимо знать место и время погрузки в транспорт и время отправки.

"Получив команду на отбытие, быстро занять место в транспорте, соблюдая порядок", - говорится в инструкции.

Согласно инструкции, с собой разрешается брать:

оригиналы и копии документов в непромокаемой упаковке,

кредитные карты и наличные,

ценные вещи,

мобильный телефон с зарядным устройством и пауэрбанк, ноутбук,

вещи личной гигиены,

удобная для поездки одежда и обувь,

минимальный запас продуктов и воды на 2-3 дня,

лекарства.

Вес этих вещей не должен превышать 50 кг. На всех вещах люди должны прикрепить ярлыки с надписью: имя, год рождения, адрес постоянного жительства, адрес района перемещения. Такие же ярлыки должны быть пришиты на одежде детей.

Напомним, вчера новый командующий российской "спецоперацией" Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении - "непростая ситуация".

После этого "власти" региона объявили об эвакуации ряда "муниципалитетов" области, рекомендовали местным покинуть район предстоящих боевых действий как можно быстрее. Сообщается, что "эвакуация" может коснуться 50-60 тысяч человек.

Ранее "Страна" приводила версии, с чем может быть связана "эвакуация"