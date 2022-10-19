После вчерашнего заявления российского командующего "спецоперацией", как называют войну в РФ, генерала Сергея Суровикина о вероятности "непростых решений по Херсону", а также с учётом объявленной оккупационными властями эвакуации из региона, наиболее обсуждаемый вопрос, что в ближайшее время будет на херсонском участке фронта.

Телеграм-канал "Политика страны" приводит три версии развития дальнейших событий.

1. Россияне готовятся к отступлению на левый берег Днепра. То есть готовятся оставить Херсон. Это будет сильным информационно-политическим ударом по России, но военная логика в этом решении есть. На правом берегу сейчас сосредоточены одни из самых боеспособных подразделений российской армии. Дальнейшее их пребывание там в условиях проблем с коммуникациями через Днепр создает угрозу их окружения и разгрома, что будет чувствительным ударом для всей российской армии. Выстроить долгосрочную оборону по левому берегу Днепра проще. В тоже время очевидный минус такого "маневра" с точки зрения России - потеря всяких перспектив наступления на Николаев и Одессу. Это не говоря уже о тяжелейшем моральном ударе, который вызовет уход из Херсона после уже провозглашенной его аннексии.

2. Заявление Суровикина сделано с целью дезинформации (такая версия встречается в Украине) и для создания у украинского командования ложного представления о якобы планах россиян уйти с правого берега Днепра. Возможный мотив - побудить ВСУ отсрочить возобновление наступления и использовать это время для укрепления оборонительных позиций.

3. Заявление Суровикина не означает план россиян на отход с правого берега Днепра, а призвано показать с каким "трудным наследием" приходится иметь дело новому командующему и "повысить" его заслуги, если Херсон россиянам удастся удержать. Что касается объявленной эвакуации, то у неё также есть своя военная логика - уменьшение числа мирного населения на правом берегу позволит разгрузить ограниченные транспортные коммуникации и задействовать их в полном объёме для нужд снабжения правобережной группировки российских войск.

Напомним, сегодня оккупационные "власти" Херсонской области заявили о планах переместить 50-60 тысяч человек на левый берег Днепра и в РФ.

Вместе с тем, Алексей Арестович считает, что в случае отвоевания Херсона РФ может перебросить освободившиеся войска под Киев или Бахмут.