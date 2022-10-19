Въезд в Херсонскую область закрывают на неделю, а "администрацию" перевозят на левобережье Днепра
Все подразделения и "министерства" гражданской "администрации" Херсонской области переезжают на левобережье Днепра, заявил "глава области" Владимир Сальдо.
Об этом пишут российские СМИ.
Также он сообщил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на 7 дней.
Напомним, вчера новый командующий российской "спецоперацией" Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении - "непростая ситуация".
После этого "власти" региона объявили об эвакуации ряда "муниципалитетов" области, рекомендовали местным покинуть район предстоящих боевых действий как можно быстрее. Сообщается, что "эвакуация" может коснуться 50-60 тысяч человек.
О том, что жители Херсона получают с утра СМС с призывом срочной эвакуации, сообщают местные телеграм-каналы. В тексте сообщений говорится, что с утра автобусы будут вывозить херсонцев на левый берег.
Ранее "Страна" приводила версии, с чем может быть связана "эвакуация".
Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.