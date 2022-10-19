Назначенные РФ "власти" Херсонской области заявляют о том, что ВСУ перешли в наступление в районе Новой Каменки.

Ранее российские телеграм-каналы сообщили о попытке наступления ВСУ со стороны Новой Каменки между сёлами Пятихатки и Суханово.

В Украине оба сообщения официально не подтверждают.

Отметим, что назначенные Россией "власти" Херсонской области вчера объявили об эвакуации гражданского населения на левый берег Днепра.

Вчера новый командующий российской "спецоперацией" Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении - "непростая ситуация".

Сообщается, что "эвакуация" может коснуться 50-60 тысяч человек.

О том, что жители Херсона получают с утра СМС с призывом срочной эвакуации, сообщают местные телеграм-каналы. В тексте сообщений говорится, что с утра автобусы будут вывозить херсонцев на левый берег.

Ранее "Страна" приводила версии, с чем может быть связана "эвакуация".

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.