В Офисе президента прокомментировали введение Владимиром Путиным военного положения на аннексированных Россией территориях.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, сегодня Путин подписал указ о введении военного положения в "ЛДНР" и на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей.

Также он подписал указ о наделении "местных властей" дополнительными полномочиями. Речь о "поддержании общественного порядка" и "защите стратегических объектов".

"Страна" разобралась, что значит введение военного положения с практической точки зрения по российскому законодательству.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.