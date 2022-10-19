Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрывать границы в России из-за введения военного положения на аннексированных территориях Украины не планируется.

Об этом сообщили российские СМИ.

Как писала "Страна", президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ЛДНР" и на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил на заседании Совбеза РФ 19 октября.

Тем временем шесть регионов РФ (Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область), а также аннексированные Крым и Севастополь перевели в состояние среднего уровня реагирования.

Напомним, война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.