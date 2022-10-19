Президент РФ Владимир Путин, который сегодня подписал указ о введении военного положения в "ЛДНР" и в захваченных Херсонской и Запорожской областях, поручил создать на аннексированных украинских землях "территориальную оборону".

Об этом он сообщил на заседании Совбеза РФ 19 октября.

Также Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к "обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны".

Напомним, ранее мы публиковали текст указа Путина о введении военного положения на аннексированных территориях Украины.

Также сообщали, что по заявлениям Кремля, границы из-за военного положения на аннексированных территориях Украины закрывать не будут.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.