Постпреды стран ЕС согласовали непризнание паспортов РФ, выданных на аннексированных украинских территориях, а также на территории Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Эти российские "документы" не будут давать право на получение визы или пересечение границ Шенгенской зоны.

"Своей незаконной аннексией украинских регионов Россия в очередной раз продемонстрировала вопиющее пренебрежение основанным на правилах международным порядком. Мы никогда не признаем нарушения основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы", - говорится в заявлении.

Теперь решение должен одобрить Европарламент.

Напомним, в конце августа Евросоюз принял решение не признавать такие российские паспорта, а в начале сентября это решение утвердила Еврокомиссия.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.