Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти выразил намерение сократить помощь Украине, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек" - сказал Маккарти в интервью Punchbowl News.

"В то время как поддержка Украины в борьбе против российского вторжения по-прежнему пользуется поддержкой обеих партий в Конгрессе, фракция республиканцев, поддерживающих позицию бывшего президента Дональда Трампа "Америка прежде всего", ставит под сомнение роль США в предоставлении оружия и другой поддержки", - пишет Bloomberg.

Маккарти также объяснил идею о сокращении помощи тем, что "администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые Республиканская партия считает приоритетными", такие как обеспечение безопасности южной границы США.

"Люди начинают это взвешивать", - сказал республиканец из Калифорнии.

"Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают", - сказал он.

Напомним, ранее экс-президент США Барак Обама заявлял, что администрация Байдена должна четко обозначить границы военной поддержки Украины.

Вместе с тем, Пентагон ранее сообщал, что в общей сложности с января 2021 года США выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности.