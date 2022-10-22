"Укрзализниця" сообщает, что в связи с утренней ракетной атакой некоторые участки железнодорожной сети остаются обесточенными, следовательно, поезда будут следовать под резервными тепловозами.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

№81 Киев — Ужгород

№1 Харьков — Ивано-Франковск

№119 Запорожье — Львов

№755 Киев — Луцк

Пассажирам напоминают, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

Ранее австралийский экс-генерал рассказал, что от РФ в ближайшие месяцы стоит ожидать затягивания войны и обстрелов городов.

По данным ООН, из-за ракетных обстрелов и атак на украинские города беспилотниками миллионам грозит опасность.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.