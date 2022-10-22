В некоторых областях Украины после утренних обстрелов начал пропадать свет. В Тернопольской области власти призвали готовиться к аварийным отключениям.

Взрывы подтверждаются в Кировоградской области, где после "прилета" появился дым. Местные жители говорят, что пропал свет и интернет.

В Ровенской области аналогичная ситуация: после обстрела поднимается дым и начал пропадать свет.

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что в соседних областях пропал свет и призвал готовиться к аварийным отключениям.

По его словам, минимально, чем следует запастись: фонариком, батарейками, пауэрбанками, свечками и спичками, аптечкой, питьевой водой, термосом, едой, которая не требует приготовления.

Максимум, что должно быть на случай аварийного отключения света: запас питьевой и технической воды, продуктов долгого хранения на несколько дней, аптечка, солнечное зарядное устройство для мобильных телефонов, радиоприемник на батарейках, аккумуляторная батарея, туристический примус для приготовления еды.

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