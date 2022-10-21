Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан прокомментировал интервью российского командующего в Украине Сергея Суровикина и рассказал, чего можно ожидать от армии России в ближайшие месяцы.

Свой прогноз он опубликовал в Twitter.

По его словам, в ближайшие месяцы возможно такое развитие событий:

Суровикин продолжит удары по гражданской инфраструктуре. Суровикин выберет территорию, которую будет защищать зимой, и ту, которую придется отдать ради сохранения сил для ключевых районов. РФ будет обеспечивать защиту ключевых маршрутов военных поставок и строить более устойчивую логистику. Командование РФ будет планировать следующие операции на следующий год и собирать ресурсы для них. Суровикин должен реализовать политику Путина: затянуть войну, как можно больше, чтобы Запад потерял интерес к поддержке Украины.

Напомним, по данным британской разведки, в России уволены 4 из 5 генералов, руководивших вторжением в Украину. В частности, по данным СМИ, за неудачи на фронте уволили командующего Западным военным округом РФ Александра Журавлева.

Также британская разведка писала о гибели 10 российских генералов на войне в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.