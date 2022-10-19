Четыре из пяти российских генералов, которые непосредственно руководили полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, в настоящее время уволены.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Британская разведка считает, что замена командования пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик России.

"Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку в соответствии с российской доктриной разработка планов в основном зависит от командира лично, а не коллективной работы штаба", - заявляет разведка Британии.

Также в британской разведке сообщают, что в российской армии наблюдается нехватка младших офицеров для организации и руководства новомобилизованными резервистами.

По мнению разведки Британии, плохое руководство низшего уровня, "вероятно, ухудшает и без того низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил".

"Показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года сослуживец расстрелял 11 российских солдат под Белгородом после того, как офицер оскорбительно высказался в адрес новобранцев из числа национальных меньшинств", - напомнили в разведке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.