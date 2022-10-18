Министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности относительно Украины.

Об этом сообщает Evening Standard.

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Гиппи заявил, что Бен Уоллес отменил выступление перед комитетом по обороне Палаты общин во вторник утром из-за срочной поездки в Вашингтон. "Мой босс Бен Уоллес сегодня утром в Вашингтоне. Уоллес будет вести такие разговоры, невероятно, что мы живем в то время, когда такие разговоры необходимы", - заявил Гиппи.

Также стало известно, что Уоллес находится в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину. Дополнительно подчеркнуто, что визит был поспешно организован.

Ранее министр обороны Британии оценил вероятность ядерного удара по Украине, заявив, что "Путин действует иррационально".

После того, как в России была объявлена частичная мобилизация, Уоллес заявил, что "Путин нарушил собственное обещание".

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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