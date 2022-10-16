В Вашингтоне намекнули, что дадут ответ на гипотетическое применение Россией ядерного оружия в Украине. Ответные меры США не будут зависеть от масштаба самого удара.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

По его словам, для американских властей не имеет значения, будет ли ядерное оружие применено в тактическом или более крупном масштабе.

"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине - это применение ядерного оружия на поле боя, мы не собираемся делать градации", — объяснил он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли реакция Вашингтона иной, если применение ядерного оружия будет носить тактический характер.

Ранее "Страна" анализировала, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.

Между тем сегодня стало известно о заявлении папы римского Франциска, согласно которому использование и даже просто обладание ядерным оружием аморально. Понтифик призвал мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием. Об этом он пишет в своей будущей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее".