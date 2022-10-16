Папа Римский Франциск считает использование и даже просто обладание ядерным оружием аморальным. Понтифик призывает мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.

Об этом он пишет в своей будущей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее", первые цитаты из которой публикует газета La Stampa.

"Создание мира без ядерного оружия возможно, если у нас есть желание и инструменты, и это необходимо, учитывая угрозу, которую представляет этот вид оружия для выживания человечества. Обладать ядерным оружием аморально", - пишет Франциск.

Понтифик заявил, что надвигается "серьезный кризис", который будет иметь последствия для здоровья и существования человечества в целом. Для преодоления данной проблемы, по его мнению, никаких инвестиций не будет достаточно.

Папа Римский в своей книге призывает мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.

"Мировые расходы на вооружение - один из самых серьезных моральных скандалов нашего времени... Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и те, кто зарабатывает миллионы", - отметил понтифик.

Ранее Папа Римский призвал Владимира Путина остановить войну, а Владимира Зеленского — согласиться на мирные переговоры.

Также Папа Римский называл войну в Украине "третьей мировой".

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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