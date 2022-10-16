Россия должна быть уверена, что Китай не поддержит ее в случае применения ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

"Странам, включая Китай, необходимо послать России сигнал о том, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины", - так сформулировал свою мысль Салливан.

Напомним, в США уже звучали опасения, что позиция Китая сегодня более лояльная России, чем это было во время Карибского кризиса, когда чуть не началась ядерная война.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия на фоне настойчивых намеков России.

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", - заявил президент США.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как 60 лет назад разрешился Карибский кризис и какие есть параллели между ним и войной в Украине.