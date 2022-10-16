Газета New York Times сравнивает позицию Китая в противостоянии США и России на двух исторических отрезках - во время Карибского кризиса и сегодня.

И приходит к выводу, что сейчас Пекин настроен куда более пророссийски, чем в период правления Никиты Хрущева.

Обозреватель издания Джейн Перлез пишет, что Карибский кризис Китай рассматривал как конфликт двух империалистических держав и считалось, что "собака укусила собаку".

Связано это было с размолвкой между Мао Цзэдуном и Никитой Хрущевым.

Но "десятилетия спустя Китай занимает другое место на мировой арене в качестве основного геополитического игрока". А Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о "безграничной" дружбе незадолго до вторжения России в Украину.

При этом Пекин, все еще отставая от США и России по ядерному оружию, расширяет его арсеналы. У Китая есть ядерные силы, которые могут действовать на суше, в воздухе и на море, и "если ядерная угроза усилится, неясно, как отреагирует Пекин".

"Страна" детально рассказывала, о причинах и последствиях Карибского кризиса и как эта ситуация связана с Украиной сегодня.