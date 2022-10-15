Китай не исключает применения силы в решении тайваньского вопроса, но лишь против сторонников независимости и вмешательства извне. Об этом заявил представитель Компартии Китая.

Он также сказал, что "попытки провозглашения независимости острова могут привести к катастрофе".

Ранее Министерство обороны Тайваня заявляло, что китайские истребители или беспилотники, нарушившие воздушное пространство Тайваня, будут расцениваться как цель для удара.

Напомним, в МИД Китая после заявления Байдена о планах США защищать Тайвань рекомендовал не недооценивать решимость Пекина.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен предостерег Китай, который он обвинял в серьезной эскалации вокруг Тайваня, от любой поддержки вторжения России.

Также "Страна" писала, что США хотят ввести санкции против Китая, чтобы удержать его армию от вторжения на Тайвань. Идея состоит в том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что военные США будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.