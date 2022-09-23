Руководители американских банков JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup взяли обязательство вывести средства из Китая в случае нападения Пекина на Тайвань.

Об этом сообщает издание The Financial Times.

"Если правительство США изменит свою позицию, мы ее немедленно поменяем, как мы это сделали в России", - приводит издание слова главного исполнительного директора Bank of America Брайана Мойнихана, который вместе с коллегами выступил на слушаниях комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

Заявления о возможной смене позиции прозвучали в ответ на вопрос одного из конгрессменов о том, готовы ли финорганизации вывести инвестиции из КНР в случае нападения на Тайвань.

Ранее мы писали, что США хотят ввести санкции против Китая, чтобы удержать его армию от вторжения на Тайвань. Идея состоит в том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что военные США будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.