Президент США Джо Байден заявил, что военные США будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

"Что следует знать председателю КНР Си Цзиньпину о вашей приверженности Тайваню?" - спросил ведущий Скотт Пелли у Байдена.

"Мы согласны с тем, что мы подписали давно. И что существует политика одного Китая, а Тайвань сам принимает решения о своей независимости. Мы не двигаемся... мы не поощряем их независимость. Мы не... это... это их решение", - ответил Байден.

На уточнение, отправят ли США свои войска на защиту острова, президент США ответил: "Да, если фактически произойдет беспрецедентная атака".

"То есть, в отличие от Украины войска США, американцы и американки, будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?", - ещё раз уточнил ведущий.

На это Байден ответил: "Да".

Ранее сообщалось, что кормчий Китая назвал сроки установления силового контроля над Тайванем. Он хочет, чтобы Китай силой установил контроль над Тайванем к 2027 году.

Также мы писали, что США хотят ввести санкции против Китая, чтобы удержать его армию от вторжения на Тайвань.